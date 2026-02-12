Bo Derek: Strahlender Auftritt mit Ehemann John Corbett

Heimliche Hochzeit in der Pandemie

Kennengelernt hatten sich Bo Derek und John Corbett im Jahr 2002 – und zwar auf eher ungewöhnliche Weise. Corbetts Talentagent hatte das Treffen eingefädelt, nachdem der «Sex and the City»–Darsteller ihm gestanden hatte, keine Begleitung für eine Oscar–Party zu haben. Aus der lockere Verabredung mit der Witwe von Regisseur und Produzenten John Derek (1926–1998) wurde eine tiefen Verbindung. «Von Anfang an war da diese Anziehung, ein Gefühl von Geborgenheit. Er bringt mich die ganze Zeit zum Lachen. Er ist voller Leben, voller Freude», schwärmte Bo Derek 2020 im Interview mit «Fox News».