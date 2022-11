Bob Dylan entschuldigt sich für maschinelle Unterschrift

US-Musiker Bob Dylan (81) hat sich am vergangenen Wochenende bei seinen Fans in einem Facebook-Post für die Irritationen rund um seine für handsigniert verkauften, jedoch maschinell erstellten Unterschriften entschuldigt. «An meine Fans und Follower, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es einige Kontroversen über Signaturen auf einigen meiner jüngsten Kunstwerke und auf einer limitierten Auflage von ‹Philosophy Of Modern Song› gibt», begann er seinen Post. Er habe im Laufe der Jahre jeden einzelnen Kunstdruck handsigniert und es habe nie ein Problem gegeben. «2019 hatte ich jedoch einen schlimmen Fall von Schwindel, der sich bis in die Pandemiejahre fortsetzte», erklärte Dylan.