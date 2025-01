Bob Dylan im Duell mit Bridget Jones: Die Kinotipps im Februar

«Maria», 6. Februar

Sie ist als «La Divina» in die Geschichtsbücher eingegangen, als «Primadonna Assoluta»: Maria Callas (Jolie). Die in New York geborene Opernsängerin mit griechischen Wurzeln prägte die Szene so sehr, dass diese von Opern– und Filmregisseur Franco Zeffirelli in die Zeit «vor Callas» und «nach Callas» eingeteilt wurde. In «Maria» blickt Callas, inzwischen stark tablettenabhängig und zurückgezogen lebend, anlässlich eines Interviews mit einem Fernsehreporter (Kodi–Smit–McPhee, 28) auf ihre bewegte Karriere zurück. Was sie jedoch nie so ganz aufgegeben zu haben scheint: eine Rückkehr auf die Bühnen dieser Welt.