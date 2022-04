Bob Odenkirks Herzinfarkt traumatisierte «Better Call Saul»-Kollegen

Odenkirk kann sich nicht an den Herzinfarkt erinnern

«Ich würde sagen, dass es die Besetzung und die Crew mehr traumatisiert hat als mich», so Odenkirk. «Denn ich habe eine Lücke, wo ich diesen Herzinfarkt hatte.» Er erinnere sich weder an den Tag, an dem es passierte, noch an die nächsten eineinhalb Wochen. Aber seine Kolleginnen und Kollegen «standen alle genau da. Sie sahen, wie ich zusammenklappte, sie sahen, wie drei Mal der Defibrillator an mir benutzt wurde, und wie die Sanitäter sich ansahen und sagen ‹Er kommt nicht zurück›», schildert Odenkirk.