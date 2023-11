Bob Odenkirks neue Serie «Lucky Hank»: Lohnt sich das Einschalten?

Solcherart in die Enge getrieben, setzt Hank tatsächlich zu einer Rede an. Sehr zum Leidwesen der Anwesenden wird es allerdings eine regelrechte Hasstirade, in der er an seiner Bildungseinrichtung kein gutes Haar lässt. Als Beweis für die Mittelmässigkeit seiner Studentinnen und Studenten führt Hank unter anderem an, dass sie das mittelmässige College besuchen, an dem auch er unterrichtet. Sich selbst bezeichnet er im gleichen Atemzug ebenfalls als durchschnittlich – und diesen «Rant» hält selbstverständlich eine Seminarteilnehmerin mit ihrem Smartphone fest.