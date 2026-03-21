Bodycam-Video veröffentlicht: So lief Justin Timberlakes Festnahme ab

«Ich bin Justin Timberlake»

Die Aufnahmen zeigen den Sänger bei der Verkehrskontrolle im Juni 2024. «Leute, ich fahre nur mit meinen Freunden nach Hause», erklärt er den Polizisten. Er sei in einem Mietwagen unterwegs. «Ja, ich bin auf Tournee ... Ich bin auf Welttournee. Es ist schwer zu erklären ... ähm ... ich bin Justin Timberlake.» Ein Beamter fragt dann den Sänger nach seinem Führerschein und den Fahrzeugpapieren, und fordert ihn auf, das Fahrzeug zu verlassen, um sicherzustellen, dass er «fahrtauglich» sei. Nach einer Reihe von Nüchternheitstests sagt Timberlake: «Das sind echt harte Tests.» Als ein Polizist ihn mit einer Taschenlampe in die Augen leuchtet, bekennt er: «Mein Herz rast.»