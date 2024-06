«Böhmi brutzelt»: Jan Böhmermann kocht im Juli wieder auf ZDFneo

Jan Böhmermanns (43) Koch–Show «Böhmi brutzelt» kehrt im Juli mit neuen Folgen in die ZDFmediathek und auf die Bildschirme von ZDFneo zurück. Wie in jedem der vergangenen Jahre beschäftigt sich der TV–Satiriker auch in der diesjährigen Sommerpause des «ZDF Magazin Royale» mit dem Kochen und Gesprächen am Herd. Die erste Episode der nunmehr vierten Staffel von «Böhmi brutzelt» steht ab dem 16. Juli in der ZDFmediathek zum Abruf zur Verfügung. Am 20. Juli läuft der Staffelauftakt dann um 19:45 Uhr im linearen Programm von ZDFneo, wie das ZDF heute bekannt gegeben hat.