Bombe vor RTL-Zentrale entschärft - die Show kann weitergehen

Die beunruhigende Nachricht erreichte RTL–Moderatorin Roberta Bieling (49) zu Beginn der Live–Übertragung ihres Magazins «Punkt 12»: Nachdem am Vormittag des heutigen Mittwochs (3. April) bei Baggerarbeiten im nahegelegenen Rhein eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt wurde, musste das in Köln–Deutz gelegene Sendezentrum von RTL unter Zeitdruck evakuiert werden. Die routinierte TV–Frau nahm es gelassen, informierte in einem Clip kurz ihr Publikum von den überraschenden Unannehmlichkeiten («Das wird eine etwas turbulente ‹Punkt 12›–Sendung heute») und verliess dann mit ihrem Team das Studio.