Bon Iver macht Schluss mit der Traurigkeit

Deshalb nun Kontrastprogramm: In «Sable, Fable», wird sich nach den ersten drei Herzschmerz–Songs verliebt. Endlich geht die Sonne auf, gesellt sich auch mal so etwas wie ein Uplift zu Vernons einsamer Stimme, gibt es Melodien, die nach oben ziehen und nicht nach unten drücken. Da sind plötzlich Songs, die «Everything Is Peaceful Love» heissen und Videos dazu, in denen ausschliesslich glückliche, zufriedene, lächelnde Menschen zu sehen sind. Alles sehr untypisch.