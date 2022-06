Bon-Jovi-Bassist Alec John Such ist gestorben

Band besteht seit 1983

Die Gruppe Bon Jovi wurde 1983 in New Jersey von Jon Bon Jovi (60), David Bryan (60), Richie Sambora, Alec John Such und Tico Torres gegründet und wurde mit Songs wie «Livin' On a Prayer» oder «Wanted Dead or Alive» berühmt. Such trennte sich 1994 von der Band und wurde später durch den Bassisten Hugh McDonald (71) ersetzt. Nach seinem Ausstieg soll Alec John Such Manager für verschiedene Bands in New Jersey gewesen sein und sich als Unternehmer betätigt haben.