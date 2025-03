Bond-Bösewicht Bruce Glover ist mit 92 Jahren gestorben

Bruce Glover spielte in mehr als 100 Produktionen

Neben seiner ikonischen Rolle in «Diamantenfieber» war Glover in zahlreichen weiteren Filmen zu sehen, darunter «Der Grosse aus dem Dunkeln» (1973, «Chinatown» (1974) oder «Ein stahlharter Mann» (1975). Seine Karriere erstreckte sich über sechs Jahrzehnte, in denen er vor allem als Fiesling oder Bösewicht besetzt wurde. In den USA wurde er Fernsehzuschauern auch durch die Serie «Hawk» (1966) bekannt, in der er den Kanzleiassistenten Murray Slaken spielte.