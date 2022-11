«Bones and All»: Eine alles verzehrende Liebesgeschichte

Fazit

In gewisser Weise hat Luca Guadagnino mit «Bones and All» eine Melange aus zwei seiner bekanntesten Filme geschaffen: Das sommerlich-leichte Liebesgefühl aus «Call Me by Your Name» und der grausame Horror aus «Suspiria» wird zum Mix aus Roadmovie, Kannibalismus-Horror und Coming-of-Age-Teenie-Romanze.