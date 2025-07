Bonjour Bob: Der French Bob ist die perfekte Sommerfrisur

Kaum ein Haarschnitt ist in diesem Sommer so oft auf roten Teppichen und den Instagram–Feeds zu sehen wie der French Bob. Ob «Emily in Paris»–Star Lily Collins (36), Sofia Richie Grainge (26) oder «White Lotus»–Star Alexandra Daddario (39) – alle setzen sie auf den schicksten Haircut des Jahres. Darum ist die Bob–Frisur gerade so beliebt: Der French Bob wirkt elegant, gleichzeitig aber auch lässig und ist zusätzlich herrlich pflegeleicht. Kurzum: Der Bob ist die perfekte Trendfrisur für den Sommer 2025.