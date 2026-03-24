Bonnie Strange packt über «richtig beschissenen» Ex aus

«Er hat mir einfach alles schlechtgeredet»

«Meine erste Story–Time. Tut mir leid, dass ich mich so so lange nicht mehr richtig bei euch gemeldet hab», schreibt sie zu ihrem Post. In dem Video erklärt sie dann die Gründe dafür. «Die letzten fünf Jahre habe ich mich nicht getraut, vor der Kamera zu reden, weil ich einen richtig beschissenen Boyfriend hatte, der sowas von unsicher war.»