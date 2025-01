Bono, Anna Wintour und Co.: Joe Biden ehrt Stars mit Freiheitsmedaille

U2–Sänger Bono (64) durfte sich am Samstag (4. Januar) über die höchste zivile Auszeichnung der USA freuen. Der scheidende US–Präsident Joe Biden (82) legte ihm die Presidential Medal of Freedom um. Der irische Musiker, der für sein politisches und soziales Engagement bekannt ist, bedankte sich in einem Instagram–Post für die besondere Auszeichnung.