Bono bereut Vokuhila-Frisur beim Live-Aid-Benefizkonzert 1985

Mit Vokuhila–Frisur vor fast zwei Milliarden Menschen

«Ich kann auf diesen Moment nicht mit zwei Augen zurückblicken, weil es so ein Bad–Hair–Day war ... ehrlich, einer der berühmtesten Momente deines Lebens und deines Aktivismus ... und du hast eine Vokuhila–Frisur», sagt Bono in dem Dokumentarfilm «Live Aid: When Rock ‹n› Roll Took on the World». Dieser feierte am 6. Juli bei «BBC» seine Premiere und lief am 13. Juli auch bei «CNN» – genau 40 Jahre nach dem gigantischen Event am 13. Juli 1985.