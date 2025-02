«Book Club»-Star Candice Bergen trauert um ihren Ehemann

Im Juni hätten Bergen und Rose ihren 25. Hochzeitstag gefeiert. Rose «verbrachte sein Leben in New York», heisst es weiter in der Würdigung. Des Weiteren wird an seinen beruflichen Werdegang erinnert: «Marshalls stolzester Beitrag war seine 30–jährige Amtszeit im Vorstand der New York Public Library.» Demnach wird auch um Spenden gebeten für die öffentliche Bibliothek des Big Apples: «Anstelle von Blumen würden wir uns über eine Spende an die New York Public Library freuen, eine Institution, die er so sehr liebte. Alle Geschenke, die zu seinen Ehren gegeben werden, werden für Alphabetisierungsprogramme für Erwachsene in Filialen in den fünf Bezirken genutzt.»