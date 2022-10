Popstar trifft auf Königsgemahlin: Sängerin Dua Lipa (27) und Camilla (75), Ehefrau von König Charles III. (73), waren in London bei der Verleihung des Booker-Literaturpreises zu Gast. Bilder zeigen die beiden in ein Gespräch vertieft. Noch spannender dürfte aber gewesen sein, über was sich Camilla mit einer anderen Dame unterhalten hat...