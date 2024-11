«Bookie»: Serie mit Charlie Sheen kommt nach Deutschland

Gute Nachrichten für alle Fans von «Two and a Half Men»: Die neue Serie aus der Feder des Sitcom–Schöpfers Chuck Lorre (72) startet nun auch in Deutschland. «Bookie» feiert am 15. Dezember Premiere auf RTL+, wie es in einer Mitteilung heisst. In der Serie sind neben dem «Two and a Half Men»–Star und Lorres ehemaligem Erzfeind Charlie Sheen (59) auch dessen damaliger Serien–Neffe Angus T. Jones (31) zu sehen.