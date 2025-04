Booktok: Mehr als nur Young Adult und Romanzen

Ursprünglich war #Booktok ein Nischenbereich der Plattform. Junge Leserinnen und Leser teilten kurze Clips zu ihren Lieblingsbüchern, meist aus dem Young–Adult– oder Romance–Genre. Bücher wie «A Court of Thorns and Roses» von Sarah J. Maas (39) oder «It Ends With Us» von Colleen Hoover (45) wurden dank #Booktok zu internationalen Hits – oft lange, nachdem sie ursprünglich erschienen waren. TikTok machte Bücher sichtbar, die in den Buchläden fast verschwunden waren.