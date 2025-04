Boozy Brunch: Fünf leckere Cocktail-Rezepte für Ostern

Zubereitung: Für den Glasrand den Ahornsirup auf einen kleinen Teller geben. Zucker, Kokos, Walnüsse in einer Pfanne auf mittlerer Stufe etwa 5 bis 10 Minuten anrösten und auf einen zweiten Teller geben. Den Rand des Martini–Glases zuerst in den Sirup, dann in die Nuss–Zucker–Mischung drücken.