Boris Becker bei der Berlinale: Seine Doku war «eine Herausforderung»

Unter den vielen Werken, die am Sonntag ihre Weltpremiere bei der Berlinale feiern, dürfte wohl die Dokumentation «Boom! Boom! The World vs. Boris Becker» die grösste Aufmerksamkeit erhalten. Rund zwei Monate nach seiner frühzeitigen Haftentlassung erschien Tennislegende Boris Becker (55) in Begleitung von Regisseur Alex Gibney (69) und Produzent John Battsek (59) am Sonntag zur Pressekonferenz in der Hauptstadt.