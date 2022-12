Boris Becker bekommt zweiteilige Doku bei Apple TV+

Der 55-Jährige hat demnach eine Reihe persönlicher Interviews gegeben, etwa auch ein Gespräch in der Woche seiner Verurteilung. In einem kurzen Vorabausschnitt spricht Becker unter Tränen darüber, sich nicht «verstecken oder weglaufen» zu wollen und dass er jedes Urteil akzeptieren werde: «Es ist Mittwochnachmittag, am Freitag werde ich den Rest meines Lebens kennen.»