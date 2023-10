Boris Becker feiert offenbar Comeback als Tennis-Coach

Bislang gibt es allerdings noch keine offizielle Bestätigung zu dem Comeback von Becker als Tennis–Coach. Rune postete lediglich auf Instagram ein Gruppen–Foto seines Teams. Darauf ist auch Boris Becker in Trainingsklamotten zu sehen. Dazu schrie er lediglich: «Grossartige Trainingswoche in Monaco.» Laut Medienberichten soll Becker zum ersten Mal beim Turnier in Basel vom 23. bis zum 29. Oktober die Betreuung von Rune übernehmen.