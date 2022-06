Boris Becker: Freundin Lilian besucht mit Sohn Noah Wimbledon

Im «Mekka des Tennissports» schauten sie dem ehemaligen Becker-Schützling Novak Djokovic (35) bei seinen Siegen sowohl in der ersten als auch in der zweiten Runde zu. Dabei sassen die beiden beim ersten Match in dessen Box, beim zweiten Spiel direkt daneben. Boris Becker trainierte Djokovic von 2013 bis 2016 und machte ihn in dieser Zeit zur Nummer eins der Tenniswelt.