Boris Becker freut sich über Olympia «in unserer Stadt»

Er drückt Deutschland und Italien die Daumen

Ein Foto, das offenbar in dem Zuhause der Familie entstand, zeigt das Paar ein weiteres Mal in den eleganten Outfits. Doch der Blick fällt vor allem auf ihre gemeinsame Tochter Zoë Vittoria, die friedlich im Arm ihres Vaters liegt. Sie kam im vergangenen November zur Welt. Becker wünsche nun «allen Athleten, insbesondere dem Team Deutschland und dem Team Italien, unglaublich spannende Spiele», erklärte er abschliessend in seinem Instagram–Beitrag.