Boris Becker geniesst Familienzeit beim Tennis

Boris Becker (58) verbindet Familienzeit mit seiner grössten Leidenschaft. Mit seiner Ehefrau Lilian de Carvalho und der gemeinsamen Tochter unternahm er einen Ausflug zum Tennisclub, den er in einem Instagram–Beitrag festhielt. Auf einem der Bilder lächelt das Ehepaar in die Kamera. Die Risikoanalystin hält Tochter Zoë Vittoria im Arm. Besonders niedlich: Wie ihre Eltern hat auch das Baby einen Tennisschläger in der Hand, allerdings im Mini–Format.