Boris Becker geniesst Patchwork-Osterurlaub in Dubai

Während Amadeus also Sonne, Strand und mehr in Dubai an der Seite seines Vaters geniesst, muss Mama Lilly ihre Schlappe vor Gericht verkraften. Das Landgericht in München verurteilte die amtierende RTL–Dschungelkönigin vor wenigen Tagen zur Rückzahlung einer sechsstelligen Summe plus Zinsen an einen TV–Manager. Lilly Becker hatte behauptet, er habe ihr das Geld geschenkt. Doch der Mann klagte – und betonte, es habe sich um ein Darlehen gehandelt. Das Gericht gab ihm in allen Punkten recht.