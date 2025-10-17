Boris Becker hat sich «gehäutet» und ist heute wieder glücklich

Er schrieb Tennisgeschichte, landete hinter Gittern und war in den vergangenen Jahrzehnten auch daneben immer wieder in den Schlagzeilen. Boris Becker (57) spricht jetzt darüber, wie stark er sich in den letzten Jahren verändert hat.
«Ich habe mich, glaube ich, gehäutet über die letzten Jahrzehnte – im Guten, wie im Schlechten», sagt Becker im Gespräch mit Moderator Riccardo Basile (33) für dessen Format «Meine Geschichte». «Ich weiss heute, wer meine echten Freunde sind», erzählt der Ex–Tennisprofi weiter. «Ich kenne heute meine Stärken und Schwächen. Ich habe mich verändert, ich hoffe weiterentwickelt. Ich habe ein bisschen was dazugelernt und werde heute nicht mehr die gleichen Fehler machen wie früher.»
Es geht Boris Becker «vielleicht so gut wie in den letzten 20 Jahren nicht»
Auch auf das Thema Glück kommt Becker, der seit vergangenem Jahr mit seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro verheiratet ist und gemeinsam mit ihr ein Kind erwartet, zu sprechen. «Glück ist immer so eine Momentaufnahme. [...] Mir geht es heute wieder sehr gut, vielleicht so gut wie in den letzten 20 Jahren nicht.» Er glaube, dass es ihm auch als Kind oder während seiner grossen Karriere auf dem Tennisplatz «sehr gut» gegangen sei, aber «dann lange gar nicht mehr» – etwa 15 bis 20 Jahre lang. In Wellen habe er bessere und schlechtere Phasen erlebt. «Und heute bin ich wieder glücklich», sagt Becker. Er sei «wieder ruhig», könne durchatmen, sei nicht am Hetzen und müsse niemandem mehr etwas beweisen.
Im Juni hatte Boris Becker im Podcast «Becker Petkovic» bestätigt: «Ja, meine Frau ist schwanger.» Auf den Nachwuchs müssen Lilian de Carvalho Monteiro und er nicht mehr lange warten. Becker teilte auch mit, dass es «ein Weihnachtsgeschenk» werde, «oder so Mitte Dezember und wenn denn Gott will». Nach den drei Söhnen Noah (31), Elias (26) sowie Amadeus (15) und Tochter Anna Ermakova (25) wird es sein fünftes Kind sein.
Weihnachten mit allen Kindern?
«Ich liebe meine vier Kinder», erzählt Becker jetzt. «Das waren immer die schönsten Geschenke, die ich bekommen habe, ohne Zweifel.» Er würde auch «nicht ausschliessen», dass er nach dem kommenden Baby noch einmal Vater wird. «Wir haben jetzt mal eins und das kommt hoffentlich gesund zur Welt und dann schauen wir weiter.» Er wisse nicht, ob es realistisch sei, mit allen fünf Kindern zusammen Weihnachten feiern zu können, aber «dass es ein Wunsch ist, steht ausser Frage». Da müssten jedoch «die Mütter mitspielen», bei ihm seien «die Türen auf».