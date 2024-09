Boris Becker heiratet seine Lilian in Portofino

Der ehemalige Tennis–Star Boris Becker (56) und seine bisherige Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro (33) heiraten am heutigen Samstag im Nobelort Portofino, einem ehemaligen Fischerdorf an der italienischen Riviera. Wie RTL auf seiner Homepage berichtet, fand bereits am Freitagabend in einem Restaurant an der Piazza Martiri dell'Olivetta der Polterabend statt. Becker selbst teilte am Samstag mehrere Instagram–Storys von seinen Gästen, die die Ankunft des Paares im Hafen von Portofino in Filmaufnahmen und Fotos dokumentierten.