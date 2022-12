Boris Becker im TV-Interview: «Ein Häftling wollte mich umbringen»

Doch die anderen Insassen aus seinem Flügel hätten ihn umgehend in Schutz genommen und am Folgetag eine Aussöhnung arrangiert. «Ich kam in die Wäscherei und er hat sich auf den Boden geworfen, meine Hand geküsst.» Mit bebender Stimme schildert Becker seine Reaktion darauf: «Ich habe ihn in den Arm genommen und ihm gesagt, dass ich grossen Respekt vor ihm habe.» Den Mitgefangenen, die sich für ihn auch in anderen Situationen eingesetzt haben, sei er auf ewig dankbar und er «glaube, dass ich mit einigen Häftlingen ewig verbunden bleibe.»