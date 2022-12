Nach seiner Haftentlassung stand Tennis-Legende Boris Becker (55) am Dienstagabend in Sat.1 Rede und Antwort. Der dreifache Wimbledonsieger zeigte sich als reflektierter und geläuterter Mensch, der zahlreiche neue Lebenseinsichten gewonnen hat. In den sozialen Netzwerken fallen die Reaktionen auf Beckers erstes grosses TV-Interview mit Steven Gätjen (50) überwiegend positiv aus. So schreibt etwa ein User: «Hatte keine rechte Erwartungshaltung, aber Boris Becker gewinnt mit diesem Auftritt wieder deutlich an Respekt».