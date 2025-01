Boris Becker muss britische Survival-Show frühzeitig beenden

Lilly Becker auf dem Weg zur Dschungelkönigin?

Während Boris Becker keine Chance mehr bleibt, die Survival–Show in Costa Rica siegreich zu beenden, lässt seine Ex–Frau Lilly ernsthafte Ambitionen auf den Titel der Dschungelkönigin erkennen. Beide waren von 2008 bis 2018 ein Paar und haben den gemeinsamen Sohn Amadeus (14). In der Dschungelprüfung am Mittwoch rettete Lilly wieder einmal das Abendessen der Dschungel–Insassen. In einer gefürchteten Essensprüfung ergatterte sie allein drei Sterne, indem sie australische «Spezialitäten» wie Schweine–Uteri oder püriertes Bullenhirn schluckte.