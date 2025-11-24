Boris Becker nach Geburt seiner Tochter: «Kaum zu fassendes Schicksal»

Boris Becker hatte vor wenigen Monaten bekannt gegeben, dass er und seine dritte Ehefrau Nachwuchs erwarten. Das Babygeschlecht hielten sie bis zum Ende geheim. Das Paar ist seit 2020 liiert und heiratete im September 2024 in Portofino, Italien. Für Lilian de Carvalho Monteiro ist es das erste, für Becker das fünfte Kind. Aus seiner ersten Ehe mit Barbara Becker (59) hat er die Söhne Noah (31) und Elias (26). Aus einer Affäre mit Angela Ermakova stammt Tochter Anna Ermakova (25). Aus der zweiten Ehe mit Lilly Becker (49) hat er den Sohn Amadeus (15).