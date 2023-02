Boris Becker offenbart in neuer Doku Tablettensucht

Mit 17 Jahren wurde Boris Becker (55) über Nacht zum internationalen Superstar. 1985 gewann er in Wimbledon das bedeutendste Tennis-Turnier der Welt und stand ab diesem Zeitpunkt im Fokus der Öffentlichkeit. Offenbar wurde der Trubel dem jungen Menschen Becker in der Folge aber zu viel. In seiner neuen Doku «Boom! Boom! The World vs. Boris Becker», die im April beim Streamingdienst Apple TV+ zu sehen sein wird, räumt er nun sogar eine Tablettensucht in dieser Zeit ein. Wie die «Bild»-Zeitung, die den Zweiteiler vorab sichten konnte, berichtet, sagt Becker über diese Zeit: «1987 konnte ich mit dem Druck, ständig abliefern und siegen zu müssen, nicht mehr umgehen.»