Boris Becker: Offene Worte zur Scheidung von Barbara Becker

Tennislegende Boris Becker (58) hat in einem Interview offen über seine gescheiterte Ehe mit Barbara Becker (59) gesprochen. Die Ehe hielt von 1993 bis 2001 und endete nach Beckers Seitensprung mit Angela Ermakova. «Ich habe sie betrogen, daran besteht kein Zweifel», sagte Becker nun im «The Louis Theroux Podcast» über seine Ex–Frau. Doch nach der Scheidung habe es Situationen gegeben, die «nicht so nett» von ihr gewesen seien. «Wissen Sie, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, sie hatte die Macht, weil ich der Bösewicht war», sagte Becker im Gespräch mit Louis Theroux (55). «Sie hat einen schönen Scheck dafür bekommen. Sie bekam eine nette monatliche Unterhaltszahlung und erkannte, dass niemand perfekt ist.»