Boris Becker: So hat der Neu-Papa Weihnachten verbracht

Fünf Kinder von vier Frauen

Mit Zoë Vittoria hat Boris Becker nun fünf Kinder von vier verschiedenen Frauen. Von 1993 bis 2001 war er mit Barbara Becker (59) verheiratet, aus dieser Ehe stammen seine beiden ältesten Söhne. Noah ist mittlerweile 31 Jahre alt, sein Bruder Elias fünf Jahre jünger. Acht Jahre nach der Scheidung von Barbara heiratete der einstige Wimbledon–Sieger dann Lilly Becker (49). Aus dieser Verbindung ging der mittlerweile 15–jährige Sohn Amadeus hervor.