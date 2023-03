Boris Becker: Starttermin seiner Doku bei Apple TV+ steht fest

Fans von Tennis-Legende Boris Becker (55) warten gespannt auf «Boom! Boom! The World vs. Boris Becker». Die zweiteilige Dokumentarserie über Karriere und Privatleben Beckers feierte ihre Weltpremiere auf der diesjährigen Berlinale. Jetzt hat der Streamingdienst Apple TV+ auch das Startdatum der Becker-Doku enthüllt: Am Freitag, dem 7. April, erscheint «Boom! Boom! The World vs. Boris Becker» weltweit auf Apple TV+.