Boris Becker teilt Urlaubsfotos mit der Familie

Boris Becker urlaubt mit Söhnen, Schwester und Ehefrau

Ein Foto zeigt Becker gemeinsam mit seiner schwangeren Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) im Pool sitzend, daneben seine Schwester Sabine Becker–Schorp mit ihrer Tochter Carla. Hinter ihnen sitzt Beckers ältester Sohn Noah (31) mit einer Katze im Arm vor einer malerischen Kulisse mit orangefarbenen Schirmen und Handtüchern. Laut Ortsangabe verbringt die Familie ihren Urlaub in Tremezzina am Comer See. Ein weiterer Schnappschuss zeigt Becker gemeinsam mit seiner Schwester im Pool.