Boris Becker trauert um seine Mutter Elvira

Boris Becker soll sich dem Bericht zufolge gerade auf den Weg in seine Heimatstadt machen. Aktuell lebt er gemeinsam mit seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (34) im italienischen Mailand. Becker pflegte bis zuletzt mit seiner Mutter engen Kontakt. Regelmässig postete er auf seinen Social–Media–Kanälen gemeinsame Familienfotos. So zum Beispiel auch im Dezember letzten Jahres, als er gemeinsam mit seiner Mutter Weihnachten verbrachte. Auch zum Muttertag gratulierte Boris Becker seiner Mama via Instagram und liess sie wissen: «The one and only... Elvira! Alles Gute zum Muttertag.»