Boris Becker über Ehefrau Lilian: «Sie ist jetzt mein Kapitän»

Dabei litt Monteiro wohl zunächst unter der grossen Bekanntheit ihres heutigen Ehemanns. Sie erzählt über die Zeit, in der sie Becker kennenlernte, im «Spiegel»: «Als wir uns getroffen haben, war ich gerade 28 Jahre alt.» Sie sei auf ihre Karriere fokussiert gewesen. «Das grösste Problem für mich war, dass Boris sehr berühmt war. Es war zu viel Aufmerksamkeit.» Die Coronazeit habe ihnen Privatheit geschenkt und «die Möglichkeit, uns richtig kennenzulernen». Rückblickend erzählt sie zudem von Beckers Worten vor der Urteilsverkündung: Sollte er für Jahre ins Gefängnis müssen, solle sie nicht auf ihn warten, sondern ihr Leben weiterleben. «Ich war fast gekränkt von seinem Vorschlag.»