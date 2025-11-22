Boris Becker und Ehefrau Lilian: Ihr Baby ist da!

Fünftes Kind für Boris Becker

Boris Becker hatte vor wenigen Monaten bekannt gegeben, dass er und Lilian de Carvalho Monteiro ihr erstes gemeinsames Kind erwarten und es im Dezember zur Welt kommen soll. Das Babygeschlecht hielten sie bis zum Ende geheim. Das Paar ist seit 2020 liiert und heiratete im September 2024 in Portofino, Italien.