Boris Becker und Ehefrau Lilian: Ihr Baby ist da!

Vaterfreuden bei Boris Becker (58): Die Tennislegende und Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro sind erstmals Eltern geworden. Das verkündete Becker am Samstagmittag auf Instagram und verriet auch gleich den Namen ihrer kleinen Tochter.
«Willkommen auf der Welt», schrieb Becker zu einem Schwarz–Weiss–Foto, das drei Hände zeigt: die der Neugeborenen, seiner und Ehefrau Lilians. Sie sei am 21. November 2025 zur Welt gekommen und hört auf den Namen Zoë Vittoria Becker.
Fünftes Kind für Boris Becker
Boris Becker hatte vor wenigen Monaten bekannt gegeben, dass er und Lilian de Carvalho Monteiro ihr erstes gemeinsames Kind erwarten und es im Dezember zur Welt kommen soll. Das Babygeschlecht hielten sie bis zum Ende geheim. Das Paar ist seit 2020 liiert und heiratete im September 2024 in Portofino, Italien.
Für Becker ist es die dritte Ehe und das fünfte Kind: Aus seiner Ehe mit Barbara Becker (59) hat der ehemalige Tennisstar die Söhne Noah (31) und Elias (26). Aus einer Affäre mit Angela Ermakova stammt Tochter Anna Ermakova (25). Aus der Ehe mit Lilly Becker (49) hat er den Sohn Amadeus (15).