Boris Becker und Ehefrau Lilian machen Event in Monaco zur Date-Night

Die deutsche Tennisikone wird sich von dem Sport also nie ganz abwenden, einen bestimmten Job möchte Becker aber nicht mehr machen. Er möchte nicht mehr in die Rolle eines Trainers schlüpfen. Zwar habe Becker als Trainer eine wundervolle Zeit gehabt, diese Zeit sei allerdings vorbei, wie er unter anderem laut des Senders Eurosport kürzlich berichtete. «Ich möchte keine Namen nennen, aber ich wurde oft gefragt, ob ich in den Trainerzirkus zurückkehren möchte, habe aber abgelehnt.» Die Tennislegende wolle sich demnach auf ihre Experten–Arbeit in den Medien konzentrieren, was Becker nicht tun könne, wenn er sich in Vollzeit als Trainer betätigen würde.