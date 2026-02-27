Boris Becker und Ehefrau Lilian: Stylischer Auftritt in Mailand

Bei der Fashion Week in Mailand haben zwei besondere Gäste die Boss–Modenschau beehrt. Der ehemalige Tennisstar Boris Becker (58) und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro zeigten sich vor Ort. Für ihren Auftritt haben sich die beiden in stylische Outfits geworfen.
Beide kommen in Anzug und Krawatte
Boris Becker, der mit seiner Familie in Mailand lebt, trug für den Besuch der Fashionshow einen hellen Anzug mit weissem Hemd und heller Krawatte. Dazu kombinierte er ein blaugemustertes Tuch, dunkle Schuhe und Sonnenbrille. Seine Ehefrau präsentierte sich ebenfalls im Anzug, bestehend aus einer Hose in hellem Lila und dunkler Jacke, dazu wählte sie dunkle Pumps.
Wie ihr Ehemann trug Lilian de Carvalho Monteiro unter dem Anzug ein weisses Oberteil und Krawatte. Ein Einstecktuch und eine braune Handtasche vervollständigten ihren Look. Sie kombinierte ihr Outfit zudem mit Sonnenbrille, ihre Haare hatte sie für den Auftritt streng nach hinten gebunden.
Eindrücke auf Instagram
Auf Instagram teilte Boris Becker mit seinen 420.000 Followern Eindrücke von der Modenschau. Dazu schrieb er mit zwinkerndem Smiley: «Be your own BOSS. And if you can... marry one too» (zu Deutsch: «Sei dein eigener Boss. Und wenn du kannst ... heirate auch einen»).
Auf Instagram lässt Becker seine Fans auch immer mal wieder an seinem Familienalltag teilhaben. Vor wenigen Tagen erfreute er seine Follower mit Bildern, die ihn mit seiner Ehefrau und der gemeinsamen Tochter bei einem Ausflug zum Tennisclub zeigten. Auf einem der Bilder lächelt das Ehepaar in die Kamera. Lilian hält Tochter Zoë Vittoria im Arm. Wie ihre Eltern hat auch das Baby einen Tennisschläger in der Hand, allerdings im Mini–Format. Die Kleine kam im November 2025 zur Welt, etwa ein Jahr nachdem Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro geheiratet haben.