Boris Becker und Ehefrau Lilian: Stylischer Auftritt in Mailand

Auf Instagram lässt Becker seine Fans auch immer mal wieder an seinem Familienalltag teilhaben. Vor wenigen Tagen erfreute er seine Follower mit Bildern, die ihn mit seiner Ehefrau und der gemeinsamen Tochter bei einem Ausflug zum Tennisclub zeigten. Auf einem der Bilder lächelt das Ehepaar in die Kamera. Lilian hält Tochter Zoë Vittoria im Arm. Wie ihre Eltern hat auch das Baby einen Tennisschläger in der Hand, allerdings im Mini–Format. Die Kleine kam im November 2025 zur Welt, etwa ein Jahr nachdem Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro geheiratet haben.