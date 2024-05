Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro sind verlobt

Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro glänzen auf dem roten Teppich in Cannes

Becker und seine Partnerin besuchten am gestrigen Donnerstag (23. Mai) das renommierte Filmfestival im Süden Frankreichs, und wohnten der Weltpremiere der Tennis–Doku «Nasty» über den exzentrischen rumänischen Starspieler Ilia Nastase (77) bei. Auf dem roten Teppich glänzte de Carvalho Monteiro in einer bodenlangen, semitransparenten Robe mit Silberelementen. An ihrem Finger funkelte unübersehbar ein Ring, wie auch in einem Instagram–Post Beckers zu sehen ist.