Boris Becker und schwangere Lilian urlauben mit Björn Borg

Boris Becker hatte Ende Juni im Podcast «Becker Petkovic» öffentlich mitgeteilt, dass die zuvor kursierenden Gerüchte zutreffen und er mit Lilian ein Kind erwartet: «Es ist [...] mir eine Ehre, das in unserem gemeinsamen Podcast erstmals zu bestätigen: Ja, meine Frau ist schwanger – im vierten Monat», erzählte Becker. «Es wird ein Weihnachtsgeschenk – oder so Mitte Dezember und wenn denn Gott will. Du weisst, da muss man immer ein bisschen beten und in die Kirche gehen, dass das alles bleibt.»