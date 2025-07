Boris Becker und seine Lilian: Babygeschlecht soll Überraschung werden

Geburten und Wimbledon waren die «emotionalsten Momente»

An seine neue italienische Wahl–Heimat Mailand hat sich der Ex–Profi hingegen offenbar gut gewöhnt: «Das Leben in Mailand fühlt sich leichter an als in England. Das geniessen wir sehr.» Er freue sich auch, dass er dank seines Engagements bei Sky Italien in den kommenden Wochen bei seiner schwangeren Partnerin bleiben könne.