Boris Becker und seine Lilian: Pärchen-Debüt auf dem roten Teppich

Die 73. Berlinale ist in vollem Gange. Am Sonntag feierte der Dokumentarfilm «Boom! Boom! The World vs. Boris Becker» Premiere - in Anwesenheit von Protagonist Boris Becker (55) und seiner Freundin Lilian de Carvalho Monteiro. Zum ersten Mal schritten die beiden gemeinsam über den roten Teppich.