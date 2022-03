Boris Becker vor Gericht: Das sollte man über den Prozess wissen

Diese Richterin entscheidet über den Verlauf

Als Richterin steht Deborah Taylor einer für das angelsächsische Rechtssystem typischen Geschworenenjury vor. Verhandelt wird vor dem Southwark Crown Court. Taylor machte sich in Grossbritannien vor allem aufgrund ihres harten Urteils gegen den Wikileaks-Gründer Julian Assange (50) einen Namen. Sie verurteilte ihn wegen Verstösse gegen Kautionsauflagen zu 50 Wochen Haft. Assange floh in die ecuadorianische Botschaft in London, um eine Auslieferung an Schweden zu verhindern. Seiner Argumentation - die Schweden würden ihn in die USA weitergeben, wo ihm die Todesstrafe drohe - bezeichnete sie in der Urteilsbegründung als «unrealistisch».